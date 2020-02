Sanità: Gallera su pazienti libici, gruppo San Donato verrà sanzionato da Ats

- Il Gruppo San Donato sarà sanzionato dall'Ats città metropolitana di Milano per la vicenda dei pazienti libici in un'area di degenza destinata a pazienti del Sistema Sanitario Nazionale. A riferirlo oggi in aula consiliare a Palazzo Pirelli è stato l'assessore al welfare Giulio Gallera, rispondendo a un'interrogazione del Partito democratico: "Al momento dei sopralluoghi, i pazienti ricoverati, come affermato dai legali rappresentanti degli enti vigilati, in base ad accordi con l'ambasciata libica, erano tutti in regime di solvenza. L'Ats sta proseguendo le verifiche riguardo alla situazione emersa. Dai dati ancora non conclusivi relativi all'attività 2019 (manca ancora la rendicontazione di dicembre) risulta che le tre strutture del Gruppo non risultano avere scostamenti significativi dal budget contrattuale assegnato dalla Ats per lo svolgimento delle attività del Sistema sanitario nazionale. Resta da accertare quanti pazienti libici siano stati complessivamente ricoverati in questi mesi e si sta provvedendo a contestare alle strutture la mancata preventiva autorizzazione a modificare l'assetto accreditato e a contratto. Le contestazioni all'erogatore comporteranno l'applicazione di sanzioni previste per tale tipologia di violazione". A quanto si apprende le sanzioni potrebbero andare da un minimo di 5 mila a un massimo di 150 mila euro, tutto dipende dalle violazioni, che nei casi più gravi prevedono anche la sospensione temporanea dell'accreditamento. (Rem)