Milleproroghe: M5s, continua lavoro per dare risposte concrete ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali alla Camera intervengono sul decreto Milleproroghe e dichiarano, in una nota, di continuare "a lavorare per approvare il testo che presto approderà in Aula. Questo provvedimento contiene misure importanti per il nostro Paese. Misure di un certo peso come le norme sulle concessioni autostradali, la proroga al 2022 della transizione verso il mercato libero dell'energia e quella del cosiddetto 'bonus verde' anche per il 2020. Andiamo avanti - concludono i parlamentari pentastellati - per dare risposte concrete ai cittadini in settori vitali per l'economia". (Com)