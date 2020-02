Sanità: Pizzul (Pd) su vicenda San Donato troppe omissioni da parte dell'assessore

- La notizia delle irregolarità riscontrate dall’Ats di Milano al Policlinico San Donato, a proposito dell’uso di decine di posti letto accreditati a contratto con il sistema sanitario nazionale utilizzati invece per pazienti curati in regime di solvenza, è stata al centro di una comunicazione, stamattina, in consiglio regionale, dell’assessore al Welfare Gallera. La questione era stata sollevata da un’interrogazione a risposta immediata, che doveva essere trattata in mattinata, presentata dal Gruppo regionale del Pd, primo firmatario il capogruppo Fabio Pizzul, che commenta: “La Giunta ha preferito comunicare la sua posizione all’Aula, ma ha omesso di spiegare gli aspetti più importanti e dimostrato di sottovalutare il problema”. Della vicenda aveva stupito, tra l’altro, il fatto che “un intero reparto era stato trasformato per ospitare almeno 18 miliziani libici, a seguito di un accordo fra il gruppo San Donato e alcune autorità di quel Paese – ricorda Pizzul –. Ma anche un altro piano dell’ospedale, dove dovevano esserci pazienti del Servizio sanitario nazionale, risultava occupato per la quasi totalità da pazienti non libici ricoverati sempre in regime di solvenza”. (segue) (com)