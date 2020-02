Sanità: Pizzul (Pd) su vicenda San Donato troppe omissioni da parte dell'assessore (2)

- In base alla normativa regionale in materia di accreditamento è vietato sospendere o cessare l’attività accreditata a contratto (Ssn) senza una preventiva autorizzazione della Ats competente. Per questo il Pd chiedeva spiegazioni e l’assessore ne ha dato conto in apertura di seduta d’Aula nella modalità "Comunicazioni della Giunta". Tuttavia, per Pizzul e il Pd la risposta è stata “del tutto insoddisfacente: l’assessore pare non aver colto la gravità del problema, ha solo relazionato su come sono andate le cose, prendendo atto, tra l’altro, che c’è una deregulation di alcune strutture private accreditate e che la Regione si limita a controlli formali a posteriori”. Al di là del caso dei miliziani libici, per i dem “Gallera ha omesso di dire che uno dei due reparti trasformati era occupato da cittadini italiani che nulla c’entrano con interventi di tipo umanitario. Ha omesso di dire che questa è la palese dimostrazione di una prassi scorretta che privilegia i pazienti a pagamento. Ha omesso di dire se nelle altre strutture sono state trovate situazioni analoghe. Non è con le omissioni che si risolve il problema dei controlli che vengono fatti solo sulle segnalazioni. Insomma, c’è una evidente superficialità e il sospetto che manchi la volontà di affrontare il problema è più che concreto. La discussione si sposta ora in Commissione Sanità e mi auguro che in quella sede la Giunta abbia un atteggiamento più concreto e responsabile”, conclude il capogruppo. (com)