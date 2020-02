Craxi: Gelmini (FI), Sala, troppo facile disertare Aula e poi prendere distanze da Pd

- La capogruppo di Forza Italia alla Camera e consigliere comunale a Milano, Mariastella Gelmini, in una nota attacca il sindaco Giuseppe Sala per le critiche che ha rivolto al Pd in merito alla discussione su Craxi. "Nel dibattito sulla figura di Craxi, il Pd ha dimostrato immaturità politica e dipendenza dal giustizialismo targato M5S. Milano merita di più. Il sindaco Sala non può sottrarsi alla responsabilità di esprimere un'opinione ponderata sull'ex leader socialista. Troppo facile non presentarsi ieri in Aula e oggi invece prendere le distanze dal Pd. Così rischia di avallare la cecità politica del Partito democratico", osserva Gelmini. "Basta ambiguità e strumentalizzazioni. Il percorso per l'intitolazione di un luogo a Craxi è ormai avviato, si arrivi fino in fondo", conclude l'azzurra.(com)