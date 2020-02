Stati Uniti-Nigeria: in corso a Washington incontro Commissione bilaterale, focus su sicurezza

- Proseguono oggi a Washington i lavori della Commissione bilaterale Stati Uniti-Nigeria, focalizzati per questa quinta edizione sul tema "La mutua prosperità attraverso l'innovazione e l'ingegno", incontro inteso come occasione di scambio su ambiti di reciproco interesse quali il buon governo e l'anti-corruzione, lo sviluppo delle relazioni commerciali, la sicurezza alimentare e l'anti-terrorismo. All'incontro di due giorni, che si è aperto ieri nella città statunitense, partecipa una delegazione nigeriana guidata dal ministro degli Esteri Geoffrey Onyeama, alla presenza di Otumba Niyi Adebayo, ministro dell'Industria, del commercio e degli investimenti, di Timipre Sylva, ministro di Stato delle risorse petrolifere e presidente del Consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera statale Nnpc, oltre che di Sadiya Umar Farouq, ministro degli Affari umanitari, per la gestione delle catastrofi e lo sviluppo sociale. Presenti inoltre l'ambasciatore degli Stati Uniti in Nigeria, Mary Beth Leonard, ed il maggiore generale Mohammed Babagana Monguno, ex capo dei servizi di intelligence nazionali (Dia) ed attualmente consulente personale del presidente Muhammadu Bujari nei temi di sicurezza nazionale. (segue) (Res)