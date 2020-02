Stati Uniti-Nigeria: in corso a Washington incontro Commissione bilaterale, focus su sicurezza (2)

- L'incontro cade in un momento delicato per quanto riguarda le relazioni fra i due paesi. Il dipartimento di Stato Usa ha infatti esteso le misure restrittive di ingresso negli Stati Uniti note come "travel ban" anche ai nigeriani, provocando una forte ondata di proteste nelle città del paese africano. Per Washington, che ha "sospeso o limitato" l'ingresso di nigeriani negli Stati Uniti, le autorità di Abuja sono responsabili di non aver adeguatamente condiviso le informazioni sulla sicurezza pubblica e sul terrorismo necessarie per la protezione della sicurezza nazionale e di quella statunitense. La Nigeria, si legge nella direttiva, "presenta un rischio elevato, rispetto ad altri paesi del mondo, di viaggi terroristici negli Stati Uniti", e benché si sottolinei che il paese rappresenta per Washington "un partner strategico nella lotta globale al terrorismo", le autorità statunitensi ritengono di dover attuare queste restrizioni in attesa che il paese "modernizzi le sue capacità di gestione delle frontiere" e che il governo riconosca "l'importanza di migliorare la condivisione delle informazioni con gli Stati Uniti". (Res)