Umbria: Peppucci (Lega), implementare rete oncologica e registro tumori

- “Il più sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, ai ricercatori e ai volontari che si adoperano con dedizione assoluta per liberare il mondo dal cancro, che è diventato il male del secolo”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale dell'Umbria Francesca Peppucci (Lega) in occasione della “Giornata mondiale contro il cancro”, ricordando che “in Italia, stando ai dati forniti da Airc, solo nel 2019 sono stati registrati 373mila nuovi casi di persone colpite dal cancro, più di mille al giorno: è un dato inquietante che ci invita a riflettere sull’importanza della prevenzione”. Peppucci ha sottolineato che “durante le audizioni di ieri in Terza commissione abbiamo approfondito la questione dell’attività di screening della nostra regione, della rete oncologica e registro tumori umbro di popolazione (Rtup), proprio perché la nostra volontà è quella di lavorare in sinergia con chi conosce e vive ogni giorno questa realtà. Abbiamo intenzione di collaborare per andare incontro alle esigenze dei cittadini e garantire un sistema sempre più efficiente, che sia funzionale alla salute dei paziente e a coloro che operano quotidianamente in questi ambiti. La ricerca è fondamentale al fine di trovare nuove terapie che possano prevenire e curare il cancro". "E’ importante ricordare – ha concluso Francesca Peppucci – che l’Umbria è tra le prime regioni d’Italia per quanto riguarda l’adesione allo screening quindi sta a noi mantenere alti i livelli e operare al fine di migliorarli sempre più”. (Ren)