Piano rom: al campo La Barbuta ad oggi 46 nuclei familiari, verso dismissione

- Nel campo rom La Barbuta risiedevano 91 nuclei familiari nel 2018, ad oggi sono 46 con 73 moduli abitativi agibili. È quanto è stato riferito da Claudio Zagaria, direttore ad interim dell'ufficio rom, sinti e camminanti, nell'ambito di una commissione Politiche sociali del Campidoglio dedicata al piano per il superamento dei campi rom nella Capitale. In particolare, per quanto riguarda le persone avviate a un percorso di inclusione dal campo La Barbuta, sono stati assegnati 29 alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra coloro che hanno accettato il percorso proposto dal Campidoglio, in 12 hanno sottoscritto un patto di lavoro per la regolarizzazione dell'attività, in 5 hanno aderito ai tirocini. In merito all'area tollerata esterna al campo rom, dove vivono soprattutto persone di etnia sinti, c'è stato un decremento da 30 nuclei presenti nel 2018 ai 15 di oggi, per un totale di 38 persone, in 5 hanno firmato il patto di responsabilità con l'amministrazione. Man mano che le famiglie lasciano l'insediamento i moduli abitativi vengono rimossi.(Rer)