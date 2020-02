Medio Oriente: parlamento Tunisia dedica sessione plenaria alla proposta di Trump

- Il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) della Tunisia, Rachid Ghannouchi, ha annunciato che la sessione plenaria odierna del parlamento sarà dedicata al dibattito sul cosiddetto Accordo del secolo proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per risolvere il conflitto israelo-palestinese. L’inserimento del tema all’ordine del giorno è stato deciso in occasione di una riunione tra i presidenti dei blocchi politici rappresentanti all’Arp. Nell’occasione, Ghannouchi ha ribadito la posizione del parlamento, che “respinge” la proposta della Casa Bianca e “rinnova il suo sostegno al popolo palestinese nella sua lotta per l’autodeterminazione”, esortando tutti i parlamenti arabi ad assumere una chiara posizione in merito. (Tut)