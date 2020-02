Energia: Eni firma memorandum d’intesa per consolidare presenza settore in Bahrein

- Il ministro del Petrolio del Bahrein, Mohammed bin Khalifa bin Ahmed al Khalifa, e l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato un memorandum d'Intesa in occasione di una cerimonia avvenuta a Roma alla presenza del principe ereditario Salman bin Hamad al Khalifa. Lo riferisce un comunicato stampa di Eni. L'accordo estenderà la collaborazione tra le due società nel settore dell'energia, agevolando la valutazione e lo sviluppo di nuove iniziative in aree di interesse reciproco, tra cui le energie rinnovabili, la fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) e le attività di esplorazione. In conformità con il piano energetico nazionale del Bahrein, quello dell'energia da fonti rinnovabili sarà un tema di particolare interesse al fine di considerare nuove opportunità commerciali. Per quanto riguarda il Gnl, la collaborazione sarà orientata a un mix energetico più sostenibile ed efficiente per soddisfare le future esigenze energetiche del Bahrein. Il know-how e le competenze uniche di Eni saranno impiegate anche nella valutazione di ulteriori opportunità esplorative. (segue) (Res)