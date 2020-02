Energia: Eni firma memorandum d’intesa per consolidare presenza settore in Bahrein (3)

- In Medio Oriente Eni ha avuto una crescita constante negli ultimi anni. In Bahrein ha avviato le operazioni nel 2019 con una licenza di esplorazione offshore. Le attuali attività di esplorazione nella regione includono le concessioni onshore di Sharjah e quelle offshore ad Abu Dhabi e Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti. Ad Abu Dhabi, Eni detiene tre concessioni di sviluppo e produzione offshore, per la produzione di circa 50.000 di barili di petrolio al giorno. Eni ha inoltre acquisito una quota del 20 per cento in Adnoc Refining. Eni è presente anche in Oman, Libano e Iraq, con attività sia di esplorazione che di sviluppo. (Res)