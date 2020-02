Italia-Bahrein: Sace, firmato protocollo d’intesa con ministero dell’Industria bahreinita

- Sace, che insieme a Simest costituisce il polo delle esportazioni e dell’internazionalizzazione del gruppo Cassa depositi e prestiti (Cdp), ha firmato oggi un protocollo d’intesa con il ministero dell’Industria, del Commercio e del Turismo del Bahrein, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione economica e commerciale bilaterale. Lo si apprende da un comunicato diffuso dal servizio stampa di Sace, in cui si aggiunge che il documento è stato firmato da Michal Ron, direttore per i business internazionali dell’azienda, e da Zayed Al Zayani, ministro dell’Industria, del Commercio e del Turismo del Bahrein. “L’accordo crea un quadro di collaborazione per sostenere l’identificazione di soluzioni a supporto dell’interscambio e degli investimenti, lo scambio di informazioni su progetti attuali e potenziali con il coinvolgimento di aziende italiane e del Bahrein e opportunità di formazione training specifici in tema di export”, si legge nel comunicato. (Com)