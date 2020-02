Ucraina: Zelensky presenta in parlamento legge per ammissione truppe estere su territorio nazionale

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato al parlamento una legge in merito all’ammissione di unità militari straniere sul territorio nazionale nel 2020, per partecipare alle esercitazioni internazionali. Come riferisce l’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”, il disegno di legge presidenziale è stato registrato oggi alla Verkhovna Rada, e contrassegnato come “urgente”. (Res)