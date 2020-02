Università: studenti Statale, fondi per borse studio insufficienti

- Milano è una sede universitaria troppo cara per gli studenti e le risorse fornite da Regione Lombardia sono insufficienti. A dirlo è la Conferenza degli studenti dell’Università Statale di Milano. Intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico, Fabio Riccardo Colombo, presidente della Conferenza ha spiegato che “l’investimento sulle borse di studio resta insufficiente” perché “in Lombardia studiare costa di più e i criteri sono più restrittivi”. “Il costo degli affitti a Milano . ha proseguito Colombo - è fuori controllo, vivere a Milano e quindi studiare a Milano sta diventando un lusso per pochi. Il costo medio è arrivato alla cifra record di 575 euro al mese”. Difficoltosi per via dei costi sono anche i trasporti pubblici, secondo Colombo: “La recente implementazione del sistema tariffario integrato per il trasporto pubblico è stata una boccata di ossigeno per chi studia nelle sedi centrali della nostra università, ma un’ulteriore penalizzazione per chi studia nelle sedi periferiche, costretti a vedersi aumentare ulteriormente i costi a fronte di una continua riduzione dell’offerta di mobilità nei comuni dell’hinterland”. (Rem)