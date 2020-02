Umbria: De Luca (M5s), Registro tumori a rischio per taglio fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Registro dei tumori è a rischio per il taglio dei fondi. La politica regionale sia unita per salvaguardare un’eccellenza nazionale”. Lo ha dichiarato il capogruppo regionale umbro del Movimento 5 stelle Thomas De Luca, annunciando la presentazione di una interrogazione per sapere “se la nuova giunta vorrà o meno salvaguardare il Registro dei tumori e se ci sia la volontà di preservare un’ idea di sanità pubblica basata sul controllo dei fenomeni”. “Oggi 4 febbraio – ha proseguito De Luca - è la giornata mondiale contro il cancro. Ci sono dati allarmanti anche in Umbria: ogni anno 7mila nuovi casi e 3mila morti. La politica a livello regionale può e deve fare molto di più. Occorre innanzitutto potenziare le strutture. Ci sono reparti oncologici in aree a forte incidenza di queste patologie in alcuni casi totalmente inadeguati in cui medici e infermieri sono costretti ad operare. Occorre poi una maggiore collaborazione con l'Università di Perugia e con altri soggetti di rilevanza nazionale per avviare quegli studi epidemiologici che vadano ad individuare le cause ambientali all’origine di queste patologie. Lo chiediamo da molto, troppo tempo. A tal fine occorre con urgenza potenziare le risorse del Registro dei tumori umbro la cui attività è oggi a rischio a seguito dei tagli recentemente subiti: si è passati da una convenzione triennale con l’Università ed una spesa di 380mila euro annui, ad un rapporto annuale con impegni rimodulati a 180mila euro, con un drastico taglio delle risorse umane che passano da 16 a 5". (segue) (Ren)