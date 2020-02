Umbria: De Luca (M5s), Registro tumori a rischio per taglio fondi (2)

- "Rischiamo di perdere davvero un'eccellenza nel campo della epidemiologia descrittiva che è determinante nell'individuare la presenza di fattori di rischio locali - ha aggiunto l'esponente del M5s - una componente fondamentale nella prevenzione dei tumori e nel campo della ricerca. Il Movimento 5 stelle è da sempre in prima linea affinché venga garantito a tutti i cittadini il diritto di vivere, lavorare e crescere i nostri figli in una terra dove non ci si ammala di più che altrove. E se oggi quel muro di negazionismo ambientale con cui ci scontravamo fino a qualche anno fa è stato abbattuto è anche, in parte, merito nostro. Secondo le più recenti rilevazioni sono oltre settemila ogni anno i nuovi casi di tumore in Umbria. E sono circa tremila le morti per cancro. Una strage. Non ci sono altri modi per definire questi dati. Oggi però è importante ricordare che i pazienti che riescono a sopravvivere dopo una diagnosi di tumore sono sempre di più. Dal 2010 sono aumentati del 53 per cento grazie ai formidabili passi in avanti del settore oncologico italiano e grazie anche alle campagne di screening la cui adesione spesso può salvare la vita. L’Italia della sanità pubblica su questo fronte è un'eccellenza a livello mondiale. Dobbiamo difendere con le unghie e con i denti quello che di buono abbiamo costruito per garantire a tutti le stesse opportunità di cura, eliminando sempre più le differenze territoriali”, ha concluso De Luca. (Ren)