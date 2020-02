Coronavirus: Russia, Opec+ continua a monitorare effetti epidemia sui mercati energetici

- I paesi aderenti all’accordo Opec+ sui tagli alla produzione petrolifera continuano a monitorare con attenzione gli sviluppi che stanno interessando il mercato internazionale del petrolio, che ha recentemente registrato un calo della domanda dovuto all’epidemia di coronavirus attualmente in corso. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia della Federazione Russa, Aleksander Novak, aggiungendo che nel prossimo futuro potrebbe essere convocata una riunione straordinaria per discutere la situazione. “Al momento non posso parlare delle proposte che sono state avanzate, ma è sicuramente importante comprendere al meglio la realtà dei fatti per prendere decisioni accurate ed efficaci, soprattutto in presenza di un tale grado di incertezza”, ha detto Novak.(Rum)