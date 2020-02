Mantova: reati informatici, denunce e arresti

- Proseguono le indagini telematiche intraprese dalle Stazioni della Compagnia di Mantova. In particolare è stato arrestato un 42enne della provincia di Ancona, il quale spacciandosi per mediatore immobiliare avrebbe proposto lo stesso appartamento a decine di persone. Un imprenditore originario di Torre Annunziata, nel Napoletano, titolare di un portale di vendita online di telefoni cellulari, è stato denunciato perché accusato di non aver recapitato uno smartphone di ultima generazione, del valore di oltre mille euro, a un cittadino di San Giorgio Bigarello. Infine, una minorenne di Villimpenta, dopo aver carpito i dati della carta di credito di una vicina di casa, ha acquistato cosmetici e profumi sul web per un valore complessivo di 7 mila euro. Tutti i responsabili sono stati denunciati dalle stazioni carabinieri alle Procure della Repubblica competenti per territorio.(Ren)