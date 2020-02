Ue: decisione Usa di autorizzare uso di mine antiuomo minaccia la norma globale

- La decisione del governo degli Stati Uniti di autorizzare nuovamente l'uso di mine antiuomo da parte delle forze militari Usa al di fuori della Penisola coreana mette a repentaglio la norma globale contro le mine antiuomo. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna, che ha spiegato che tale norma contro le mine ha salvato decine di migliaia di persone negli ultimi vent'anni. "La maggior parte delle vittime delle mine sono bambini. La convinzione che queste armi siano incompatibili con il diritto umanitario internazionale ha portato 164 Stati ad aderire alla Convenzione sul divieto di mine antiuomo, compresi tutti gli Stati membri dell'Unione europea", ha ricordato il Seae. Per l'Ue, il loro uso, ovunque, in qualsiasi momento e da parte di qualsiasi attore, rimane completamente inaccettabile. (segue) (Beb)