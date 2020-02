Ue: decisione Usa di autorizzare uso di mine antiuomo minaccia la norma globale (2)

- "L'Ue e gli Stati Uniti sono i principali donatori in tutto il mondo all'assistenza contro le mine, a sostegno dello sminamento, per l'educazione al rischio di mine, nell'assistenza alle vittime e nella distruzione delle scorte. La nuova autorizzazione all'uso di mine antiuomo non è solo una contraddizione diretta a queste azioni, ma influisce anche negativamente sull'ordine internazionale basato su regole. L'Ue conta sugli Stati Uniti, che rimangano un partner e un fornitore principale di assistenza per l'azione anti-mine", ha concluso il Seae. (Beb)