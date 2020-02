I fatti del giorno - Italia (5)

- Valle d'Aosta: Salvini, maggioranza è attaccata al potere come Conte e il Pd, servono elezioni - Il leader della Lega Matteo Salvini sottolinea che "la maggioranza che malgoverna la Valle d’Aosta ha preso esempio da Conte e dal Pd: resta attaccata alla poltrona a tutti i costi. Nonostante gli scandali, le inchieste, l’esercizio provvisorio e le promesse di andare al voto al più presto - continua l'ex ministro dell'Interno - perde tempo per restare al potere, non si dimette e ora vuole aspettare metà febbraio. I cittadini meritano di meglio: sarò presto in Valle d’Aosta e faremo di tutto per tornare alle urne e offrire il buon governo della Lega". (Rin)