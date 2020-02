I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: ministro Esteri turco, processo pace non si è concluso ma è stato danneggiato - Il processo di pace in Siria non si è concluso, ma ha subito danni. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, parlando ai giornalisti in una conferenza stampa ad Ankara. Secondo Cavusoglu, nonostante la “continua carneficina e centinaia di migliaia di civili in fuga nella Siria nordoccidentali, i processi di pace di Astana e Sochi non sono completamente terminati ma sono stati sicuramente danneggiati”, ha dichiarato il responsabile della diplomazia turca. Cavusoglu ha inoltre criticato la Russia per il suo sostegno al presidente siriano Bashar al Assad e denunciato l’attacco condotto dai militari dell’esercito siriano e dalle milizie alleate che lo scorso 2 febbraio hanno provocato la morte di sette militari turchi e di un civile al servizio delle forze turche. L’attacco ha scatenato una dura risposta da parte della Turchia che ieri ha colpito 50 posizioni dell’esercito siriano nella provincia di Idlib, uccidendo almeno 76 militari. (segue) (Res)