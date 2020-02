I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

- Libano: leader Forze libanesi Geagea, no alla fiducia per l’esecutivo Diab - Il leader delle Forze libanesi (Fl), Samir Geagea, ha annunciato che i deputati appartenenti al blocco guidato dalle Fl non concederanno la fiducia al premier designato Hassan Diab. Parlando alla stampa libanese, Geagea ha confermato la partecipazione dei deputati alla sessione del parlamento dedicata, precisando tuttavia ma non daranno la propria fiducia all’esecutivo Diab. Le Fl hanno recentemente boicottato la sessione parlamentare in cui è stato discusso il bilancio statale 2020. (Res)