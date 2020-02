Tlc: convegno Anci Lazio su 5G, sindaci non possono essere lasciati soli, governo faccia direttive

- "5G - scegliamo il futuro in comune". L'Anci Lazio ha organizzato questa mattina un convegno all'interno della biblioteca della Regione Lazio Alfiero Spinelli per far conoscere ai sindaci, agli amministratori, ai funzionari e ai dirigenti dei comuni del territorio le opportunità e i rischi di questa nuova tecnologia. Ad illustrarli sono stati nel corso della mattinata i ricercatori di fondazioni, enti scientifici e centri di ricerca e dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) Lazio. "Il 5G - ha spiegato il presidente dell'Anci Lazio e primo cittadino di Monterotondo Riccardo Varrone - potrà cambiare in maniera notevole e importante la vita dei comuni. Allo stesso tempo come sindaci viviamo la pressione e la preoccupazione da parte della cittadinanza. La volontà di Anci Lazio è di supportare gli amministratori locali nella conoscenza e nell'informazione sul 5G. I sindaci non possono essere lasciati soli". Da Varrone infatti arriva anche un appello al governo: "Servono indicazioni chiare sui poteri che spettano al sindaco sulla collocazione degli impianti. Penso sia opportuno che il governo doti gli enti locali di direttive chiare e puntuali per adottare al meglio la tecnologia 5G nei territori. Questo radicale cambiamento non può ricadere solo sulle spalle dei sindaci che hanno bisogno di strumenti certi soprattutto sulla salute dei cittadini". (segue) (Rer)