Tlc: convegno Anci Lazio su 5G, sindaci non possono essere lasciati soli, governo faccia direttive (2)

- Una rassicurazione, intanto, è arrivata dalla Regione Lazio presente al convegno con l'assessore allo Sviluppo economico e all'Innovazione Paolo Orneli. "È vero- ha detto - che nelle prime fasi di implementazione del 5G le antenne andranno ad aggiungersi agli altri sistemi (2G, 3G, 4G), già presenti, aumentando di fatto le emissioni complessive, tuttavia se il 5G soppianterà in parte o del tutto le altre tecnologie, si avrà una progressiva diminuzione dei livelli di campo elettromagnetico. Si avranno celle di copertura di dimensioni più piccole di quelle attualmente utilizzate per la telefonia cellulare, pertanto saranno necessarie potenze di emissione più basse di quelle attuali". "In ogni caso - ha rassicurato l'assessore - tutto ciò non potrà mai portare ad una crescita indiscriminata dei livelli di campo, elettromagnetico, perché le Arpa verificano sempre che i progetti dei nuovi impianti, o di modifica di quelli esistenti, siano compatibili con i limiti normativi". (segue) (Rer)