Tlc: convegno Anci Lazio su 5G, sindaci non possono essere lasciati soli, governo faccia direttive (3)

- Orneli ha poi sottolineato i benefici che il 5G potrà portare alle amministrazioni locali: "Abbiamo applicazioni possibili su mobilità pubblica sicurezza, ciclo dei rifiuti, illuminazione, energia, telemedicina. Dobbiamo prepararci al meglio senza guardare solo all'aspetto delle preoccupazioni perché questa transizione nella tecnologica delle telecomunicazioni verso il 5G permetterà di migliorare i servizi e la vita dei cittadini". Poco dopo gli ha fatto eco anche il capo staff della sindaca Virginia Raggi Massimo Bugani che in Campidoglio ha anche la delega all'innovazione. "L'elenco delle possibili applicazioni del 5G - ha detto - è lungo e non ne abbiamo ancora testato tutte le possibilità, siamo davanti a un tecnologia rivoluzionaria che cambierà il nostro modo di vivere e di muoverci. È importantissimo fare questi incontri perché ogni amministratore, ogni sindaco sta valutando questa possibilità e cercando di capire bene". "A Roma - ha aggiunto - stiamo accelerando per portare innovazione da tutti i punti di vista e vedere anche cosa si può fare con il 5G sempre mantenendo però sempre il principio di precauzione e cautela". (Rer)