Coronavirus: Orlando (Pd), episodi discriminazioni segno imbarbarimento culturale

- Cresce la polemica politica dopo il diffondersi di notizie circa presunti episodi di discriminazione e violenza nei confronti di cittadini cinesi a causa della psicosi dovuta al coronavirus. E' infatti di ieri la denuncia di una presunta sassaiola verso alcuni studenti cinesi dell'Accademia delle belle arti di Frosinone. Notizia smentita però fermamente dal sindaco della città laziale, Nicola Ottaviani, che stamane ha parlato di notizie "assolutamente false frutto della bassezza a cui alcuni insegnanti, un'esigua minoranza, giungono oggi". Non l'unico caso denunciato, però, tanto che il deputato del Pd, Andrea Orlando, è voluto intervenire sulla questione: "Di fronte alle aggressioni ai ragazzi cinesi, le disquisizioni sull'imbarbarimento culturale sono giuste. La condanna del linguaggio d’odio usato dai leader pure. Ma una seria autocritica dei media per il ruolo da loro svolto per qualche click in più quando arriva?", scrive il parlamentare su Twitter. (Rin)