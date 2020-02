Serbia: ministero Finanze, debito pubblico al 52 per cento a fine dicembre

- Il debito pubblico della Serbia era pari al 52 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) alla fine di dicembre: lo rende noto il ministero serbo delle Finanze, precisando che la cifra complessiva era pari a 23,94 miliardi di euro. Il debito pubblico era a dicembre in termini nominali inferiore di 180 milioni di euro rispetto al mese precedente. Secondo i dati del ministero delle Finanze, infatti, il debito pubblico ammontava a fine novembre a 24,12 miliardi di euro, ovvero al 52,4 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) nazionale. A fine ottobre il debito pubblico era pari a 23,97 miliardi di euro, ovvero al 52 per cento del Pil. Alla fine del 2018 il debito pubblico ammontava invece a 23,01 miliardi di euro, con una percentuale di 53,7 punti rispetto al Pil. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha emesso lo scorso 19 dicembre parere positivo riguardo alla conclusione del terzo esame dell'andamento dell'accordo stretto con la Serbia nel luglio 2018: secondo quanto riportava allora una nota della Banca nazionale della Serbia (Nbs), la decisione è stata presa senza la convocazione di una riunione formale della commissione dei direttori esecutivi Fmi, scelta questa che viene compiuta dal Fondo monetario quando non si ritiene necessaria una discussione formale sui risultati. (segue) (Seb)