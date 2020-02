Serbia: ministero Finanze, debito pubblico al 52 per cento a fine dicembre (2)

- L'accordo stretto nel luglio 2018 è denominato Strumento per il coordinamento delle politiche (Policy coordination instrument – Pci) e consiste in un programma non finanziario aperto a tutti i membri del Fondo monetario per un sostegno alle riforme e alla capacità di catalizzare finanziamenti da diverse fonti. Lo strumento è messo a punto per quei paesi che non hanno necessità di un sostegno finanziario da parte dell'Fmi. I risultati ottenuti dalla Serbia nel settore delle Finanze pubbliche sono stati valutati positivamente anche dall'ultima missione del Fondo monetario internazionale che è stata a Belgrado dal 4 al 15 ottobre. Il capo missione, Jan Kees Martijn, ha confermato le prospettive di crescita del 3,5 per cento per il 2019 e del 4 per cento per il 2020. L'aumento del Prodotto interno lordo (Pil), ha precisato Martijn, sarà dato da un atteso aumento dei consumi. Martijn ha poi commentato l'andamento dell'accordo stretto tra Fmi e Serbia, osservando che le riforme concordate nel sistema del pagamento degli stipendi nel settore pubblico "ritarda in modo evidente". (segue) (Seb)