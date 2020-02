Craxi: Comazzi (FI), da Pd dibattito avvilente, basta con scaricabarile

- Il consigliere comunale di Milano e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Gianluca Comazzi in una nota torna ad attaccare il Pd per il dibattito sull'intitolazione di una via a Bettino Craxi. "Il dibattito sull’opportunità di intitolare una via di Milano a Bettino Craxi ha raggiunto un livello sconfortante. È evidente che al Pd manca il coraggio politico: il tentativo di scaricare la responsabilità sul sindaco ne è una prova”, Gianluca Comazzi. “Ora - prosegue l’azzurro - è lo stesso sindaco a criticare i consiglieri del Pd per aver gestito la discussione in maniera 'veramente discutibile'". "La sinistra - continua Comazzi - smetta di svilire in questo modo la figura di Craxi. Questo continuo scaricabarile è avvilente: sulla nostra mozione si arrivi a una decisione chiara e netta. In caso di bocciatura gli esponenti della maggioranza si prenderanno le loro responsabilità di fronte all’opinione pubblica”. (com)