Ambiente: Morassut (Pd), rigenerazione urbana è operazione conflittuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut, del Partito democratico, intervenendo al convegno "Rigenerazione urbana, green finance e misurazione dello sviluppo sostenibile" nell’ambito dell’Urban thinker campus, ha osservato che "la rigenerazione urbana è un’operazione conflittuale che mette in discussione equilibri consolidati. Solo le grandi civiltà e le grandi culture sono in grado di sostenere questa innovazione. E' una questione che chiama in causa una vera e propria rivoluzione culturale e politica: dobbiamo cambiare il nostro modo di percepire lo spazio pubblico, il rapporto con le risorse naturali e l’uso dell’energia. Per questo servono governance illuminate. Il tema delle città è il tema del secolo - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - siamo di fronte a un nuovo urbanesimo e per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2050 occorrono investimenti e risorse pubbliche importanti. Il governo ha iniziato con la legge di Bilancio e ora col collegato ambientale ad investire nel fondo sociale per l’edilizia pubblica con investimenti nel lungo periodo". (Rin)