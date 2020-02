Croazia-Ue: ministro Scienze Divjak, lotteremo contro ricercatori "il cui tempo è passato"

- Il ministro delle Scienze e dell'Istruzione della Croazia Blazenka Divjak ha annunciato oggi una "lotta a livello nazionale ed europeo" contro i ricercatori "il cui tempo è passato". Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano "Jutarnji list", Divjak ha ospitato oggi a Zagabria i ministri dei paesi dell'Ue incaricati della ricerca nell'ambito di un incontro ministeriale informale organizzato nell'ambito della presidenza croata del Consiglio europeo. Divjak ha detto che "quello contro cui vogliamo lottare è chiamato nel gergo inglese 'old men's club', il circolo degli uomini vecchi, che sono nel sistema da troppo tempo e le cui idee sono state superate dai tempi". Divjak ha affermato che "vogliamo dare l'opportunità ai migliori e vogliamo per questo obiettivo utilizzare i fondi europei e imparare da coloro che sono in una situazione migliore". (segue) (Zac)