Croazia-Ue: ministro Scienze Divjak, lotteremo contro ricercatori "il cui tempo è passato" (2)

- Il commissario Eu per le innovazioni, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani Marija Gabriel ha detto nella stessa occasione che "non tutti i paesi hanno gli stessi benefici dalla circolazione dei talenti interna all'unione". Gabriel ha dichiarato che "dobbiamo diminuire le differenze tra i paesi membri e promuovere la cooperazione internazionale dei scienziati". L'ex commissario Eu per la ricerca Philippe Busquin ha ricordato che "prima dell'apertura dell'Area europea per la ricerca, la fuga di cervelli dall'Ue agli Stati Uniti era molto più pronunciata". (Zac)