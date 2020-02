Regno Unito-Italia: Conte, parità di condizione a tutti i livelli dopo Brexit

- Dopo la Brexit è auspicabile per l’Italia una “parità di condizione a tutti i livelli” e nel reciproco interesse. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Londra dopo la presentazione di Cop26 e l'incontro con il primo ministro britannico, Boris Johnson. “Ci auguriamo che ci sia un parità di condizioni a tutti i livelli e nel reciproco interesse”, ha affermato Conte che riguardo all’incontro con Johnson ha sottolineato come sia stata una occasione per “ribadire come apprezziamo” le due comunità straniere nei rispettivi paesi. “Mi ha fatto piacere l’apprezzamento e il ruolo della comunità italiana, dei cittadini, studenti, lavoratori, e la massima intenzione di dare questo apporto per continuare a lavorare qui e a fare impese e in un ambiente confortevole”, ha aggiunto Conte. (Res)