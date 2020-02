Ricerca: il Politecnico di Milano studia come rimuovere la CO2 dall'atmosfera

- A un anno dall'avvio del progetto di ricerca "Desarc-Maresanus" condotto dal Politecnico di Milano e dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici con il supporto di Amundi e la collaborazione di CO2APPS, il 4 e 5 febbraio si svolge nell'Aula Rogers dell'ateneo milanese il convegno dedicato alla presentazione di diverse soluzioni tecnologiche per la riduzione della CO2 atmosferica e alla discussione dei principali risultati del progetto di ricerca. "Desarc-Maresanus" - spiega una nota dell'ateneo milanese - ha studiato un processo di alcalinizzazione per contrastare allo stesso tempo due problemi ambientali di grandissima rilevanza: l'aumento delle concentrazioni di biossido di carbonio (CO2) in atmosfera e la conseguente acidificazione degli oceani. Il processo consiste nello spargimento di idrossido di calcio sulla superficie del mare che, combinandosi in un processo spontaneo con acqua, aumenta la capacità tampone delle acque marine verso l'acidità e permette di contrastare la diminuzione del pH; questo favorisce la rimozione di CO2 dall'atmosfera. In particolare, sono stati analizzati in dettaglio la fattibilità tecnica ed economica di questo processo, il suo bilancio ambientale, nonché i benefici per il comparto marino, con un focus sul Mediterraneo. Nel dettaglio, lo studio modellistico ha mostrato come lo spargimento di idrossido di calcio sulla superficie del mare permetterebbe di contrastare il trend esistente di acidificazione del Mediterraneo, trend attualmente in linea con quanto avviene negli oceani di tutto il mondo. L'idrossido di calcio rilasciato si combina in un processo spontaneo con acqua e CO2 che aumenta la capacità tampone delle acque marine verso l'acidità e permette di contrastare la diminuzione del pH. Lo studio condotto con un modello fluidodinamico ha confermato poi l'elevata dispersione dell'idrossido di calcio se rilasciato nella scia di una nave, quindi la possibilità pratica di spargerne grandi quantità con navi già esistenti o dedicate. L'idrossido di calcio rilasciato in forma di sospensione liquida, infatti, si dissolve grazie alla grande turbolenza della scia della nave. (segue) (com)