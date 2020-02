Ricerca: il Politecnico di Milano studia come rimuovere la CO2 dall'atmosfera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I tempi - aggiunge il prof. Mario Grosso, responsabile scientifico della ricerca per il Politecnico di Milano - sono maturi per proporre qualcosa di veramente ambizioso nel contrasto ai cambiamenti climatici e all'acidificazione degli oceani. I confortanti risultati del progetto giungono nel momento più propizio, proprio quando stiamo entrando nel decennio decisivo per affrontare queste sfide epocali, e quando anche l'Unione Europea sta proponendo strategie forti e concrete di mitigazione". La dott.ssa Simona Masina, responsabile dell'unità di modellistica oceanica della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, afferma: "Come sottolineato anche negli ultimi rapporti dell'IPCC, la semplice riduzione delle emissioni di CO2 non sarà più sufficiente per controbattere la crisi climatica del nostro pianeta. Gli studi modellistici svolti in Desarc-Maresanus indicano come il processo di alcalinizzazione dimensionato in modo adeguato potrebbe contribuire a mitigare contemporaneamente i due problemi principali causati dalle emissioni di CO2 antropogenici elevati: il riscaldamento del pianeta e l'acidificazione dell'oceano". "Abbiamo rinnovato anche nel 2020 il nostro sostegno economico al progetto di ricerca Desarc-Maresanus perché l'attenzione ai temi della sostenibilità e al contrasto dei cambiamenti climatici rappresenta un impegno di lungo periodo per Amundi che non si esaurisce in una singola iniziativa ma permea profondamente la nostra azienda, dai processi di investimento, alle politiche di voto in assemblea, alle iniziative in favore dell'ambiente e ad impatto sociale", conclude Paolo Proli, Head of Retail Distribution di Amundi SGR. (com)