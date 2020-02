Coronavirus: Conte, nessuno approfitti di manifestazioni discriminatorie o violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno dovrebbe approfittare della diffusione del Coronavirus per "manifestazioni discriminatorie o addirittura di violenza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Londra dopo la presentazione di Cop26 e l'incontro con il primo ministro britannico, Boris Johnson. "Nessuno pensi di approfittare della situazione", ha affermato Conte che ha invitato i governatori delle regioni del Nord a "fidarsi di chi ha specifiche competenze", ovvero le autorità scolastiche e sanitarie. Inoltre, ha rilevato Conte, "alcuni dossier non possono avere colore politico e non ci può essere distinzione tra maggioranza e minoranza".(Res)