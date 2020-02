Giustizia: Conte, nuovo incontro in settimana su prescrizione, no a posizioni di principio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In settimana ci sarà un nuovo incontro per il completamento della riforma del processo penale. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Londra dopo la presentazione di Cop26 e l'incontro con il primo ministro britannico, Boris Johnson. “Già in settimana avremo un nuovo incontro e continueremo a lavorare per completare l’accordo su tutti gli aspetti della riforma penale, e trovare sulla prescrizione una soluzione”, ha affermato Conte. “Invito tutti a non rimanere abbarbicati su posizioni di principio”, ha aggiunto il premier. (Res)