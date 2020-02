Coronavirus: Gallera, lettera governatori crea allarmismi? Penso di no, no necessità di quarantena

- "Da assessore alla Sanità dico che oggi non c'è necessità di nessuna quarantena perché ci atteniamo alle indicazioni che ci vengono date dall'Istituto Superiore della sanità". Lo ha dichiarato a margine del Consiglio regionale l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, rispondendo a chi gli ha chiesto se con la lettera inviata ieri dai tre governatori del Nord, tra cui anche quello della Regione Lombardia Attilio Fontana, dove viene chiesto al Ministero della Salute che il periodo di isolamento per chi rientra dalla Cina venga applicato anche ai bambini che frequentano le scuole, si crei allarmismo. "Non penso si crei allarmismo, il virus si trasmette solo quando è conclamato, non in una fase precedente", ha precisato Gallera. "Quello che hanno chiesto i governatori - ha proseguito - è di dare dei messaggi certi e di adottare delle procedure, mi sembra che su questo l'istituto superiore della sanità sia abbastanza preciso e puntuale. Mi sembra una giusta richiesta di una maggiore attenzione e chiarezza nella comunicazione che hanno fatto i governatori ascoltando i cittadini che sono allarmati. Lo interpreto come un gesto di giusta sensibilità". (Rem)