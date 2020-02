Camera: domani audizione Anci su agevolazioni fiscali per veicoli elettrici

- Domani mercoledì 5 febbraio, alle ore 15.15, la commissione Finanze della Camera svolge l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)