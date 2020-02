Camera: domani audizioni su Fondo europeo agricolo

- Domani mercoledì 5 febbraio, alle ore 14.30, la commissione Agricoltura della Camera svolge l'audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, Cia, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane - agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti Ue per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti Ue per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)