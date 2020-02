Camera: domani audizioni su pari opportunità tra uomo e donna e su rappresentanza sindacale

- Domani mercoledì 5 febbraio, la commissione Lavoro della Camera svolge le seguenti audizioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, in materia di rapporto sulla situazione del personale: alle ore 14.30 rappresentanti dell'Associazione imprenditrici e donne dirigenti di azienda (Aidda) e dell'associazione ValoreD, alle ore 15 Sabrina Colombo, professoressa associata di sociologia economica presso l'Università degli studi "La Statale" di Milano, Camilla Gaiaschi, ricercatrice del Centro Genders presso l'Università degli studi "La Statale" di Milano, Chiara Saraceno, già professoressa ordinaria di sociologia della famiglia presso l'Università degli studi di Torino, e Paola Taufer, presidente della Commissione pari opportunità di Trento. La stessa commissione, alle ore 15.50, svolge l'audizione di Federico Ladiccico, presidente dell'associazione nazionale industria e terziario (Anpit), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge sulle norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e in materia di accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)