Difesa: Bielorussia, ministero Esteri smentisce indiscrezioni su creazione base Nato nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Bielorussia ha smentito le indiscrezioni in merito alla creazione di un centro di addestramento Nato nel paese. “Le informazioni in merito alle trattative per la creazione di un centro di addestramento della Nato in Bielorussia sono false”, si legge in una nota del dicastero di Minsk. Nella giornata di sabato, il ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei ha reso noto la discussione fra il presidente Aleksandr Lukashenko e il segretario di Stato Usa Mike Pompeo su una possibile cooperazione fra la Bielorussia e la Nato. (Res)