Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive, Moda e Design Cristina Tajani, con il presidente della Camera Nazione della Moda Italiana Carlo Capasa, presenta il calendario di Milano Fashion Week, in programma in città dal 18 al 24 febbraio.Palazzo Marino - Sala Alessi, piazza della Scala 2 (ore 9.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2019-2020.Università Statale di Milano - Aula Magna, via Festa del Perdono 7 (ore 10.30)Presentazione dell'iniziativa "La scuola della città", sei cicli di incontri con la cittadinanza in altrettante scuole su temi che spaziano dalla politica all'arte, dalla letteratura alla storia e alla filosofia. Il progetto è nato da un'idea dello psicoanalista Massimo Recalcati. Partecipano Andrea Panìco, psicoanalista e presidente di Telemaco di Jonas Milano, e Gabriele Rabaiotti, assessore alle Politiche sociali e abitative.Palazzo Marino - Sala Brigida, piazza della Scala 2 (ore 12.00)Commissione consiliare Cultura. All'ordine del giorno: "Fondazione Milano - Scuole Civiche". Partecipano l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno, il direttore Cultura Marco Minoja, la direttrice Area Spettacolo Isabella Menichini, il presidente Fondazione Milano-Scuole Civiche Stefano Mirti e la direttrice generale Monica Gattini Bernabò.Palazzo Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala 2 (ore 17.30 - 19.00) (segue) (Rem)