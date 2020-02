Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.VARIEPress briefing di Bit 2020, la Borsa Internazionale del Turismo.Brian&Barry Building - Terrazza, via Durini, 28 (ore 9.30 - 11.30)Convegno di presentazione delle diverse tecnologie per la rimozione di CO2 atmosferica e dei risultati del progetto di ricerca Desarc-Maresanus, nato dalla collaborazione fra il Politecnico di Milano e la Fondazione Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC).Politecnico di Milano - Aula Rogers, via Ampere, 2 (ore 9.45 - 17.00)Convegno "Emergenza coronavirus. La risposta cinese e la reazione internazionale". Partecipano Filippo Fasulo, Fondazione Italia Cina e ISPI; Giovanni Maga, Istituto di Genetica Molecolare, CNR; Eduardo Missoni, Università di Milano Bicocca e Università Bocconi; Mariangela Pira, Sky TG24; Filippo Santelli, Repubblica (in collegamento) e Giulia Sciorati, ISPI.ISPI - Palazzo Clerici, via Clerici, 5 (ore 18.00)"La vita sotto il turbante", un appuntamento con le donne e per le donne per vincere il cancro.Consorzio Viale dei Mille, Viale dei Mille, 1 (ore 18.30)Flash mob organizzato da Emma Mapelli, Laura Agnoletto, Diana De Marchi, Cristina Costanzi, Sarah Mander “Non un passo indietro” per chiedere che la RAI promuova una cultura della parità e del rispetto delle donne contro la cultura sessista espressa dalle parole del presentatore Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo e i contenuti di alcune canzoni di Junior Cally che è stato invitato a partecipare al Festival.Davanti alla sede RAI, Corso Sempione, 27 angolo via Villasanta (ore 19.30) (Rem)