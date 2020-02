Coronavirus: sindaco Frosinone, falsa la notizia della sassaiola contro studenti cinesi

- Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, in una nota smentisce la notizia di una sassaiola contro alcuni studenti cinesi dell’Accademia di belle arti. "La notizia circolata e pubblicata in queste ore - spiega Ottaviani - relativa a una fantomatica sassaiola di cui sarebbero stati vittime alcuni studenti cinesi dell'Accademia di belle arti, oltre a essere assolutamente falsa, risulta il frutto della bassezza di livello a cui alcuni insegnanti, fortunatamente una esigua minoranza, giungono oggi nella ricerca di pubblicità gratuita”. Ottaviani manifesta contrarietà anche a “quei politici che, oggi, anziché amministrare con scrupolo e sacrificio il paese, occupandosi di problemi concreti, preferiscono trascorrere ore intere a rincorrere fake e post inventati di sana pianta”. Infine il sindaco di Frosinone chiede che “i tristi interpreti di questa pagliacciata, a tutti i livelli” chiedano “scusa nei prossimi giorni agli studenti dell'accademia, italiani, asiatici e soprattutto cinesi, oltre che alla gente che vive nella nostra città, di cultura internazionale, per aver cavalcato una menzogna in cambio di polvere di vanagloria".(Com)