M5s: Casaleggio, Rousseau resta voce iscritti, soldi dei parlamentari servono per sviluppare piattaforma

- Davide Casaleggio, intercettato da Fanpage.it nei pressi di Montecitorio dove si trovava per una serie di riunioni con esponenti del Movimento cinque stelle, ha respinto le richieste di diversi parlamentari che hanno chiesto di sottrarre il controllo della piattaforma Rousseau all'omonima associazione (presieduta proprio dal figlio di Gianroberto) e metterlo in mano agli eletti: "Rousseau è sicuramente la voce degli iscritti e questo deve continuare ad essere", la replica di Casaleggio. Niente da fare anche per chi chiede di ridiscutere il contributo di 300 euro mensili destinati sempre all'associazione Rousseau da deputati e senatori pentastellati: "Quei soldi - ha spiegato - servono per sviluppare la piattaforma". (Rin)