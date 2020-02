Russia-Bielorussia: Cremlino, confermato incontro tra i due presidenti venerdì prossimo

- Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha confermato che un incontro tra i presidenti di Russia e Bielorussia, Vladimir Putin e Aleksander Lukashenko, è in programma per il prossimo 7 febbraio. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, aggiungendo che l’informazione era stata già resa nota in precedenza dal capo di Stato bielorusso. “Il colloquio è previsto per venerdì prossimo e sono in corso i preparativi”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca. (Rum)