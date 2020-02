Craxi: S. Craxi (FI), Sala invoca dibattito e non si presenta in aula, da Pd giustizialismo di maniera

- Stefania Craxi, senatore di Forza Italia (FI) e vicepresidente della Commissione Affari esteri, in una nota commenta la discussione che si è tenuta ieri sera al Consiglio comunale di Milano sulla figura di suo padre Bettino e sulla possibilità di intitolargli una via o una piazza del capoluogo lombardo. "Nulla di nuovo sotto i cieli di Milano. La discussione a Palazzo Marino sulla figura di Craxi non ha registrato, come prevedibile, nulla di nuovo. Un sindaco che invoca un dibattito da ben tre anni e poi non si presenta neanche in aula, trincerandosi dietro l'ormai stantia formula di rito. Una maggioranza divisa e, soprattutto, un Pd che invoca sobrietà senza rendersi conto che l'unica ubriacatura è la loro, sbronzi come sono di un giustizialismo di maniera e di un moralismo d'accatto, oggi accentuato dalla ricerca spasmodica di un'alleanza locale e nazionale con i pentastellati i quali come da copione, non potevano che, conformemente al loro stile, buttare tutto in offese, insulti e mistificazioni", osserva Craxi. "Non è mancato - prosegue la senatrice azzurra - il gioco al ribasso, ridicolo ancor prima che offensivo, della targa non si sa bene da apporre dove, con l'autorizzazione di chi e con scritto cosa. Un grazie ai gruppi di opposizione, Forza Italia come sempre in testa con Mariastella Gelmini, e a quanti si sono opposti con il loro agire e le loro dichiarazioni a mettere in evidenza le ipocrisie del sindaco e della maggioranza". "Ora aspettiamo il prossimo dibattito inutile o di comodo, iniziando da quello di fine mese dei democratici che la Segreteria cittadina del Pd ha derubricato scandalizzata a questione giovanile. Aveva ragione ancora una volta Craxi. 'Bugiardi ed extraterrestri'", conclude Stefania Craxi. (com)